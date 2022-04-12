Луганск, 12 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 12 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 12:40 с украинских позиций в Камышевке был открыт огонь по Первомайску. Боевики использовали артиллерийское орудие калибром 122 мм. Всего по Первомайску выпущено четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов.