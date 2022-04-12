Липецк, 12 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

12 апреля выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом – на 12 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлен 147 тыс. 481 случай заражения.

За весь период наблюдения 141 тыс. 396 человек выписаны после курса лечения, в том числе 315 – за последние сутки.

За весь период скончались 3615 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.