Белгород, 12 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки госпитализированы 62 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода. Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 128 149.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

По данным регионального оперштаба, за сутки выписан с выздоровлением 1 531 человек, всего завершили лечение 125 134 жителя. В летальной статистике 2 193 записи. В стационарах находятся 583 пациента, наблюдаются амбулаторно – 239 человек.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошёл 994 141 житель, всего на вакцинацию записались 1 092 863 белгородца.