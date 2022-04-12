Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. День 12 апреля 1961 года запомнился президенту России Владимиру Путину ощущением гордости за страну, всеобщим ликованием. Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с сотрудниками космодрома «Восточный».

Юрий Гагарин. 1961

Путину тогда было девять лет. По словам президента, он не понимал полностью, что именно происходит, но видел, что случилось нечто грандиозное и необычное. Совершенно незнакомые люди обнимали друг друга, это было похоже на День Победы.

По его словам, было очевидно, что это грандиозное событие связано с огромными достижениями страны. Гордость за Советский Союз «в воздухе висела».

«В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода ещё», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия возобновит свою лунную программу. С космодрома «Восточный» запустят космический аппарат «Луна-25».

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