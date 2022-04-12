Калуга, 12 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 26 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 70 человек. Днём ранее, 11 апреля, в регионе было также зарегистрировано 70 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 096 человек, 98 229 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 434 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.