Париж, 12 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В фонде стратегических исследований оценили возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Макрон связан. Это путешествие, которое было бы в его характере. Но во предвыборной кампании, это сразу будет рассматриваться как использование внешней политики в предвыборных целях», — заявил французский политолог Франсуа Эйсбур из фонда стратегических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик-социалист, бывший премьер-министр Франции при Жаке Шираке Лионель Жоспен намерен проголосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента.