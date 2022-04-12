Новоалтайск, Алтайский край, , 13:00 — REGNUM Центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку предпринимателям в Алтайском крае, 12 апреля обнародовал новую историю успеха. Речь идёт о проекте директора ООО «Равновесие» Татьяны Хасановой, которая создала в Новоалтайске развивающий центр «Равновесие» и благодаря нацпроекту «Малый и средний бизнес», смогла перебраться в большое полностью оборудованное помещение с отдельными кабинетами, укомплектовать штат специалистов и внедрить в работу CRM-систему.

Развивающий центр ООО «Равновесие», г. Новоалтайск Цитата с сайта мойбизнес22. рф

«Равновесие» оказывает широкий спектр услуг: школа для беременных, развивающие занятия для детей от 1 года и до подросткового возраста, группа продлённого дня, творческие занятия для детей и взрослых, помощь психолога, логопедическая помощь для детей от 2-х лет, тематические праздники.

«Дважды мы получали субсидирование на общую сумму 153 000 рублей. От центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» проходила обучение, также получала маркетинговые услуги: распечатка рекламного материала, подготовка ролика на ТВ, разработка сайта. Пользовались мерами поддержки в связи с ковидными ограничениями. Также мне удалось пройти аттестацию рабочих мест, создать сайт, закупить рабочее и игровое оборудование, внедрить систему автоматизации для бизнеса, пройти обучение и внедрить результаты в работу центра по логопедии, каллиграфии, скорочтению», — пояснила предприниматель.

По словам Татьяны Хасановой, в развитии центра «Равновесие» информационно-консультационные центры поддержки предпринимательства Алтайского края сыграли решающую роль.

«Поддержка, прежде всего, информационная, которая позволяет менять мышление, круг общения единомышленников, помощь в разработке маркетинговой стратегии, которая помогает не застревать в сегодняшних проблемах, а видеть цель и идти к ней», — пояснила предприниматель.

При благоприятных экономических условиях именно женщины и молодёжь могут стать основными точками роста малых и средних предприятий в стране, поскольку это наиболее активные социальные группы», — считает председатель комитета «Опоры России» по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова.

«Конечно это хорошо, что государство по-разному поддерживает бизнес, в том числе — запуском образовательных программ. Женщины играют всё бОльшую роль в бизнесе, несмотря на до сих пор существующее предубеждение, что это «мужское» занятие. Поэтому очень важно поддерживать бизнесвумен.

Присутствие на недавнем обучении по образовательной программе «Женский бизнес 2.0» не только начинающих женщин-предпринимателей, но и тех, кто уже многого достиг в бизнесе, наглядно демонстрирует тот факт, что и у бизнеса может быть «женское лицо»», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Единая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Напомним, «Женский бизнес» — это образовательный проект для действующих женщин-предпринимателей, разработанный АО «Деловая среда» совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», он призван дать участницам инструменты для развития собственного бизнеса, научить совмещать бизнес и семью, стать одним из этапов развития женского бизнес-сообщества в городе.

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