Кабул, 12 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Научная ассамблея учёных-богословов призвала движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть средние школы для девочек в Афганистане.

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Ассамблея богословов Афганистана заявила, что женщины, наравне с мужчинами, имеют право изучать религиозные и современные науки, чтобы способствовать развитию общества.

«Учитывая религиозные тексты и изучение нашего великого религиозного наследия, становится очевидным, что верующая женщина имеет полное право изучать религиозные и современные науки наравне с мужчиной. Наслаждайтесь великим добром, даруемым знанием. Вот почему мы призываем Исламский Эмират открыть двери образования для девочек и устранить все препятствия в этом отношении», — говорят богословы.

В заявлении указано, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно создать благоприятную среду для обучения, чтобы девочки могли получать образование без препятствий и в соответствии с «религиозными обязательствами». Они также заявили, что для девочек необходимо создать специальную учебную программу.

Ранее ряд религиоведов и женщин в ходе национального диалога в Кабуле призвали вновь открыть школы для девочек.

Европейский парламент также принял 10 апреля резолюцию, осуждающую запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на образование девочек, заявив, что его члены «глубоко обеспокоены» ситуацией.

Вопреки своим обязательствам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в первый день нового учебного года (23 марта) в очередной раз объявили, что средние школы и гимназии для девочек будут закрыты на неопределённый срок.