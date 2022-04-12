Париж, 12 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не считает возможным включение её бывшего соперника Эрика Земмура в свою команду в случае победы на выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

И Ле Пен, и Земмур выдвинулись в качестве кандидатов в президенты от крайне правых партий. При этом Ле Пен удалось пройти во второй тур, а Земмур призвал своих избирателей голосовать за неё.

При этом сама Ле Пен исключила возможность, что ее бывший соперник на выборах может присоединиться к её команде в случае её избрания на пост главы государства.

«Нет, это невозможно. Ни он этого не желает, ни я этого не хочу», — сказала она в эфире радиостанции.