Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Петербургская анимационная студия «Мельница» сможет помочь в импортозамещении в сфере мультипликации. Об этом 12 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Три богатыря и наследница престола». Реж. Константин Бронзит. 2018. Россия Три богатыря

Глава города подчеркнул, что местная студия создаёт популярные мультфильмы, и полнометражные, и многосерийные. Среди них «Три богатыря», «Лунтик» и «Барбоскины».

При этом мультфильмы по былинам всегда становятся лидерами проката. Губернатор связал этот успех с удачными образами защитников и с длительностью выхода мультфильмов. Первый мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» вышел в 2004 году.

Беглов подчеркнул, что герои «Мельницы» умеют находить выход из сложных ситуаций. При этом богатыри войн не начинают, а заканчивают, защищая Отечество.