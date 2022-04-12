Томск, , 12:46 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту затопления баржи-сухогруза в реке Томь в Томской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Коммунальный мост через реку Томь Alexei Rudoy

По предварительным данным, находившаяся в черте Томска баржа была повреждена в ходе ледохода утром 11 апреля.

«В результате происшедшего никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среде не имеется. В настоящее время судовладельцем осуществляются мероприятия по подъёму судна из акватории реки Томь», — отметили в надзорном ведомстве.