Терский район, Кабардино-Балкария, 12 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлен факт мошенничества с бюджетными денежными средствами, выделенными на стажировку сотрудников одного из предприятий Терского района. В совершении хищения подозревается руководитель компании, занимающейся переработкой и консервированием овощей и фруктов, сообщили 12 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как установлено, генеральный директор одной из фирм, зарегистрированной в селении Хамидие, в 2018 году подделал документы о якобы направлении на стажировку 25 сотрудников предприятия. На самом деле никто из работников обучения и стажировки не проходил. А выделенные из бюджета 1,9 млн рублей были присвоены главой фирмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии вынесен приговор сотрудникам центра соцобслуживания