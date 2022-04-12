В Уфе предприятие оштрафовали за нарушение экологических требований
Уфа, 12 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Предприятие привлекли к ответственности за нарушение экологических требований в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры провели проверку после опубликования в СМИ информации о розливе канализации в микрорайоне «Затон» города Уфы.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение установленных требований предприятие «Уфаводоканал» допустило засор канализации по улице Союзная, в результате произошел разлив сточных вод, что может повлечь загрязнение почвы и попадание неочищенных стоков в реку Белая.
По итогам проверки организация и её должностное лицо были оштрафованы за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий.
Помимо этого, в адрес руководителя предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения были приняты меры по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, одно ответственное лицо было наказано в дисциплинарном порядке.