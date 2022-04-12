Оренбург, 12 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В ковидные отделения Оренбургской области за сутки, 11 апреля, поступил 41 пациент. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял девять человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Yanao.ru Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечение получают 269 оренбуржцев. Состояние 76 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких семь человек, еще 176 – получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 213 179 заражений коронавирусом, в том числе 164 – за 11 апреля. Жертвами заболевания стали 3922 человека. Оправились от болезни 205 918 оренбуржцев.