Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило примеры товарищества, смелости и воли, которые и сегодня нас вдохновляют, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Победили в упорной жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса», — сказал глава государства на церемонии награждения космонавтов.

Российский лидер напомнил, что именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры, а в основе наших достижений и в решении оборонных задач, и в развитии технологий мирного космоса — открытия и разработки величайших мыслителей человечества – наших соотечественников.

«Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся. Равняемся и сегодня. Те примеры товарищества, в хорошем смысле слова дерзости, воли, смелости, которые и сегодня нас объединяют и вдохновляют», — подчеркнул Путин.