Красногорск, 12 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 171 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 67 случаев меньше аналогичного показателя 11 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 238 человек, а днём ранее — у 447 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 910 новых случаев заражения коронавирусом.