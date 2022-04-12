Москва, , 12:43 — REGNUM В Московской области в честь Дня космонавтики подготовлены специальные «космические» автобусные маршруты для жителей и гостей области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

12 апреля к основным музеям, посвященным космосу, и обсерваториям можно добраться на автобусах из разных точек Московской области. По туристическим маршрутам, посвященными космонавтике, организовано более 40 автобусных маршрутов.

При посещении музеев можно узнать историю первого полета человека в космос, выдающихся космонавтах, конструкторах, ракетно-космической технике и еще много интересных фактов о таинственном космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сохраняет лидирующее положение в космонавтике, уверены 71% жителей РФ.

Читайте подробнее: Более 70% граждан уверены в лидирующей позиции России в космонавтике