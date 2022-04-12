Донецк, 12 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) не применяли никакого химического оружия в ходе боевых действий против украинских нацистов в Мариуполе. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Народной Милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Никакого химоружия силы ДНР в Мариуполе не применяли», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом в настоящее время в Мариуполе продолжается зачистка города от украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что остатки украинских националистов окопались на территории завода «Азовсталь», где их осталось около 3,5 тыс.