Воронеж, 12 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары за сутки попали 103 жителя Воронежской области. Данные за сутки 12 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 11 апреля, сообщалось о 60 попавших в больницу воронежцах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Воронежской области подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом, это на 11 меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после ковида 788 человек. Скончались ещё девять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 374 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 361 581 человек. Жертвами вируса стали 8 143 воронежцев.