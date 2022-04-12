Казань, , 13:41 — REGNUM На жителя Татарии пало подозрение в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Насилие Wallspaper.ru

По версии следствия, 11 апреля в Казани 21-летний мужчина пригласил к себе 15-летнюю девочку, а затем в подъезде дома изнасиловал ее. Также он совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. Девочка обо всем рассказала родителям, которые обратились в полицию.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

ИА REGNUM напоминает, 14 марта трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в Набережных Челнах совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

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