Киев, 12 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов Европейского союза определить сроки отказа от российских нефти и газа.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Зеленский выступил с обращением к парламенту Литвы, в котором заявил, что «одобрить по-настоящему мощное решение» по антироссийским санкциям нужно уже сейчас. По его мнению, для этого не нужно дожидаться новых пакетов санкций Евросоюза.

Президент Украины обратился к странам ЕС определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что России вместо импорта за нефтедоллары будет развивать в экономике собственные компетенции.