Волгоград, 12 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконном лишении свободы, угрозах убийством и истязании беременной женщины возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе регионального СУ СК.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 17 декабря 2021 года 27-летняя волгоградка пришла в квартиру своего 25-летнего приятеля в доме по улице Тимирязева. Она сообщила мужчине, что беременна. Тот на почве ревности запер дверь, начал избивать женщину, угрожая убийством ей и её ребёнку. Беременной удалось связаться со своей матерью, которая вызвала в квартиру сотрудников полиции.

Злоумышленник задержан, по решению суда он заключён под стражу.