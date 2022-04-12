Абакан, , 12:36 — REGNUM Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащих Сергея Тюкпеева и Руслана Матвеева, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в правительстве республики.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Тюкпеев и Матвеев служили по контракту и геройски погибли на Украине при исполнении воинского долга.

Сергей Тюкпеев – уроженец села Бельтирское Аскизского района. Старший сержант, танкист мотострелковой бригады. Ему было 27 лет. Представлен к Ордену Мужества посмертно.

19-летний Руслан Матвеев – уроженец Абакана. Матрос, наводчик, служил в разведке морской пехоты. Удостоен государственной награды посмертно.

«Мы будем помнить подвиг наших земляков и гордиться мужеством, проявленным ими при выполнении боевых задач», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

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