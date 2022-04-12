Чебоксары, 12 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии проверяют сведения о гибели рыбы, на этот раз – в Канашском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов республики.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

12 апреля специалисты ведомства совместно с представителями природоохранной прокуратурой посетят пруд около деревни Старое Ахпердино Канашского района: причиной стало сообщение о гибели рыбы.

«В ходе выездного мероприятия запланирован отбор проб воды в месте погибших биологических ресурсов и водных биоресурсов», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о проверке информации о гибели рыбы в реке Кукшум, а в январе 2022 года из-за дефицита кислорода начала массово гибнуть рыба в акватории Чебоксарского залива.

Подробнее: В Чувашии проверяют информацию о гибели рыбы в Кукшуме