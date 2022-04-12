Москва, 12 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу отстранения российских спортсменов. Об этом 12 апреля заявил и. о. главы организации Ирина Привалова.

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«Мы узнавали, есть ли смысл сейчас начинать судебные дела по этому поводу, но поняли, что смысла нет. Это только закроет последнее окно, в которое мы стучались последние шесть с половиной лет. Всё пойдёт только насмарку», — приводит слова Приваловой «Матч ТВ».

Она добавила, что в нынешнем сезоне российские атлеты не могут выступать даже в нейтральном статусе. В конце февраля ВФЛА получила письмо о том об отзыве нейтрального статуса у российских спортсменов.

Напомним, ВФЛА лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с 2015 года. За это время отстранение российских легкоатлетов продевалось 15 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Привалова заявила, что ВФЛА начала выплачивать долг перед World Athletics.