В Адыгее пообещали поддержку предприятиям турсферы
Майкоп, 12 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти Адыгеи окажут поддержку предприятиям туристической отрасли. В условиях санкций им будут предоставлены субсидии для возможности участвовать в программе импортозамещения, сообщил 12 апреля глава республики Мурат Кумпилов.
Из средств поддержки туротрасли Кумпилов назвал предоставление компаниям субсидий на создание модульных средств размещения, постройку кемпингов, а также на приобретение туристского оборудования. Возможна также поддержка субсидиями предприятия с круглогодичными бассейнами.
Республика подала заявку в Ростуризм для выделения Адыгее помощи из федерального бюджета на все эти цели. Она будет рассмотрена в конкурсном порядке.
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