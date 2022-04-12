Майкоп, 12 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти Адыгеи окажут поддержку предприятиям туристической отрасли. В условиях санкций им будут предоставлены субсидии для возможности участвовать в программе импортозамещения, сообщил 12 апреля глава республики Мурат Кумпилов.

Фото Алексея Гусева Дорога к плато Лагонаки

«Намерены использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедрив меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры», — написал руководитель Адыгеи в своем телеграм-канале.

Из средств поддержки туротрасли Кумпилов назвал предоставление компаниям субсидий на создание модульных средств размещения, постройку кемпингов, а также на приобретение туристского оборудования. Возможна также поддержка субсидиями предприятия с круглогодичными бассейнами.

Республика подала заявку в Ростуризм для выделения Адыгее помощи из федерального бюджета на все эти цели. Она будет рассмотрена в конкурсном порядке.

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