Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:38 — REGNUM Россия не собирается изолироваться, напротив, готова сотрудничать со всеми, у кого есть такое желание. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля на космодроме «Восточный».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер подчеркнул, что в современном мире вообще невозможно изолировать какую-либо страну. Такую огромную, как Россия — точно невозможно.

«Поэтому мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать», — сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что у «Восточного» есть хорошие перспективы развития.

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