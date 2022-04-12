Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия не собирается изолироваться, напротив, готова сотрудничать со всеми, у кого есть такое желание. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля на космодроме Восточный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что в современном мире вообще невозможно изолировать какую-либо страну. Такую огромную, как Россия, — точно невозможно.

«Поэтому мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать», — сказал Путин в ходе общения с работниками космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что у Восточного есть хорошие перспективы развития.

Читайте также: Путин: у космодрома Восточный грандиозные перспективы