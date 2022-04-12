Донецк, , 12:32 — REGNUM В данный момент в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов украинских нацистов остаются без энергоснабжения свыше 8600 абонентов. Об этом 12 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в республике остаются обесточенными 158 трансформаторных подстанций, а также 11 объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений.