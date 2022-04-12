Орел, 12 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Центр сбора помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, открыли в Орле, сообщили 12 апреля в пресс-службе правительства Орловской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

«В ответ на огромный запрос общества принято решение открыть Центр помощи в здании ЦПВ Патриот-57 (бывший ДК Железнодорожников, Привокзальная, 8). Безусловно, всеми предметами и продуктами первой необходимости наши военнослужащие обеспечены, но если у вас есть желание и возможность, вы можете собрать посылку солдату», — сообщили в пресс-службе.

В числе предметов, которые будут полезны, указаны бельё, термобелье, перчатки х/б черные, стельки, предметы личной гигиены, мыло, влажные салфетки, батарейки, тушенка в железе, консервы рыбные, вода питьевая 1,5 л, кондитерские изделия (печенье, конфеты, сгущенное молоко, сахар кусковой, шоколад), чай, кофе (в одноразовых пакетах), сигареты. Вся продукция должна быть без стекла. Посылки планируется передать солдатам лично в руки. Также принимаются денежные переводы на специальный счёт в отделении «Российского детского фонда».

«Всё это – наша возможность сказать спасибо военнослужащим Российской Федерации, от которых сегодня зависит будущее всей страны. Показать, что они не одиноки и мы верим в них и всегда будем их надежным тылом», — прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ведёт специальную военную операцию по денацификации Украины с 24 февраля.