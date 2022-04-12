Эль-Хасака, Сирия, 12 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Курдское ополчение «Касд» заблокировало часть районов города Хасака на севере Сирии, находящихся под контролем правительства страны. Об этом 12 апреля сообщает SANA со ссылкой на источник.

Сирия

По данным журналистов, на протяжении последних нескольких дней курды блокируют въезды и выезды из ряда городских кварталов. По данным местных источников, ситуация привела к тому, что жители осаждённых районов оказались на грани голода.

«Касд» препятствуют ввозу продуктов питания, муки и топлива, из-за чего остановилась работа хлебопекарен. В осаждённых районах нарастает угроза кризиса, особенно в связи увеличением спроса на продукты питания во время месяца Рамадан», — сообщил местный источник SANA.