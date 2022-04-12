Улан-Удэ, 12 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ открылся новый детский сад «Зорька», в котором воспитанники будут изучать три языка. Учреждение имеет статус международной стажировочной площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Детский сад в Улан-Удэ

280 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в новом детсаду будут учить русский, бурятский и английский языки. Сад был построен в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость проекта составила 292 млн рублей.

«Мы воспитываем здесь патриотов. Мы живем в таком районе, где это просто нельзя не делать. И мы начинаем их приучать любви к земле, к своей природе, к своему городу», — отметила заведующая детсадом Полина Меженная.

Добавим, что учреждение расположено на станции «Дивизионная», где располагается войсковая часть.