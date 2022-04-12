Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге показали проект оформления новой сцены Академического Малого Драматического театра (Театр Европы). Городской комитет по градостроительству и архитектуре принял проект новой сцены, передаёт издание «Фонтанка».

Fguszd.ru Проект нового здания МДТ

Здание театра будет расположено в Адмиралтейском районе возле Багратионовского сквера. Согласно плану проекта, строение будет высотой в 28 метров. По своему оформлению оно гармонично впишется в окружающую архитектуру.

Строительство объекта начали ещё в 2016 году, но в ходе возведения менялся подрядчик. Изначально им был «Стройсоюз СВ», но контракт был расторгнут. Затем обязательства по стройке перешли компании «Трансепт групп», но из-за судебных тяжб с проектировщиком работы процесс вновь остановился.

Напомним, что планы по завершению строительства новой сцены из-за финансовых махинаций сместились на 2024 год. Работы по-прежнему осуществляет «Трансепт групп».