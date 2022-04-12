Москва, 12 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России вернулась к норме работа по проведению плановых медосмотров населения. Об этом 12 апреля заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

По словам Мурашко, в России восстановился поток пациентов на плановые медицинские осмотры.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мурашко допускает появление новых волн коронавируса в мире и в России. Он напомнил, что в ряде стран уже сейчас фиксируется подъём заболеваемости.