Москва, , 12:31 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 994 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 555 538 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 749 509.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.

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