Москва, 12 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 994 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 555 538 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 749 509.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.