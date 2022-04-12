Кабул, , 12:33 — REGNUM Национальное управление статистики и информации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что электронные удостоверения личности продолжают выдаваться всем гражданам, и что с начала процесса было выдано 7,5 миллиона удостоверений личности. Об этом сообщает портал darivoa. com.

Флаг Афганистана

Ведомство добавило, что после политических событий прошлого года и повторного открытия управления, оно выдало электронные удостоверения личности более чем 1,5 миллиона человек в Кабуле и провинциях.

«Имея 73 действующих центра выдачи электронных удостоверений личности по всей стране, в том числе 19 в Кабуле, по крайней мере по одному в каждой провинции и более двух в крупных городах, агентство ускоряет процесс выдачи электронных удостоверений личности», — добавили в управлении.

Хотя Национальное управление статистики и информации Афганистана (ANSA) сообщает об ускорении темпов выдачи, некоторые жители Кабула и провинций жалуются на долгое ожидание выдачи электронных удостоверений личности.

Ахмад Фахим, житель Кабула, сказал «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что желающих получить удостоверения личности много, но агентство не успевает их выдавать. Фахим добавил, что он и его семья уже несколько дней ожидают в одном из центров выдачи удостоверений личности, но пока безрезультатно. Он также сообщил, что сотни людей ежедневно приходят в центр выдачи электронных удостоверений личности в северной части Кабула, но не могут их получить.

«Я прихожу с утра в этот центр уже четвёртый день, сотни людей выстраиваются в очередь, но сотрудники центра не успевают выдать удостоверения всем желающим», — добавил он.

По решению и предыдущего правительства и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), паспорта будут выдаваться только тем, у кого есть электронное удостоверение личности. Многие люди, которые хотят получить паспорт, должны сначала получить электронное удостоверение.

Некоторые жители провинций также говорят, что сталкиваются со многими проблемами при получении удостоверения личности.

«Моя мама больна. Нам нужен паспорт. Мне не дают паспорт с бумажным удостоверением личности. Я должен сначала получить электронное удостоверение личности для себя и моей матери, а затем получить паспорт», — рассказал Румель, житель Чарикара, административного центра провинции Парван.

Он добавил, что получение электронного удостоверения личности в провинции занимает больше недели. В Чарикаре есть центр выдачи удостоверений личности, а недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли в административном центре уезда провинции Шинвари ещё один центр для жителей долины Горбанд.

Выдача электронных удостоверений личности из-за включения в удостоверение слова «афганец» вызвало споры, на принятие окончательного решения по нему ушло около трёх лет.

Чтобы положить конец этому спору, бывший президент Афганистана Ашраф Гани в конце мая 2017 года издал указ, согласно которому в удостоверение личности включаются слова «религия», «афганизм» и «этническая принадлежность».

Наконец, в мае 2017 года начался процесс выдачи электронных удостоверений личности, и Гани стал первым, кто получил электронное удостоверение личности.