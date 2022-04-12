Ханты-Мансийск, , 12:29 — REGNUM В Югре за сутки на 12 апреля госпитализировали 15 больных с COVID-19, 170 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, на 55 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 12 апреля является Сургут— 22.

С начала пандемии в Югре к 12 апреля насчитывается 208 153 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 343 пациента, 2530 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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