Казань, 12 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 254 теста на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 55 человек, сообщает 12 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в республике зарегистрировано 140 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 185 пациентов, скончались 1920 человек. Больничный за сутки закрыли 646 пациентов, умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторно вакцинированы от коронавируса 288 845 жителей.

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