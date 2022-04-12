Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:27 — REGNUM Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского лидера, в этой связи было невозможно продолжать терпеть геноцид на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

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