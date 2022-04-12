Пенза, 12 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области подтвердили 191 случай заражения коронавирусом, выписали 332 человека. В больницы доставили 34 ковид-пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 12 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 182 070 случаев. Выздоровели за все время 174 735 пациентов, скончались 5692 человека, из них семеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, при снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области смогут провести массовые торжества, посвященные Дню Победы.

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