Стокгольм, 12 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В последнее время в риксдаге Швеции активизировались дискуссии по вопросу вступления в НАТО. В свою очередь журналисты телеканала SVT представили позиции всех парламентских партий по данному вопросу.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Правящие «Социал-демократы» выступают против членства Швеции в НАТО. 11 апреля в партии официально начались дискуссии на этот счет. Поэтому их позиция может измениться в ближайшие дни.

«Умеренные» и «Христианские демократы», которые составляют главную оппозиционную правительственную альтернативу, активно выступают за вхождение Швеции в альянс. В этом их поддерживают «Центристы» и «Либералы».

«Зеленые» и «Левые» категорически против отказа от шведской политики неприсоединения к военным союзам.

«Шведские демократы» изменили свою позицию и теперь выступают за вступление Швеции в НАТО — но при условии, если первой это сделает Финляндия.