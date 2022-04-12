Париж, , 12:22 — REGNUM Французский политик-социалист, бывший премьер-министр Франции при Жаке Шираке Лионель Жоспен намерен проголосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента, передает BFM TV.

Лионель Жоспен Marie-Lan Nguyen

Бывший премьер-министр заявил, что будет голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, намеченных на 24 апреля.

Лионель Жоспен заявил, что «отбросит Ле Пен и проголосует за Эммануэля Макрона».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, за кого отдаст голос во втором туре президентских выборов.

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