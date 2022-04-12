Париж, 12 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Французский политик-социалист, бывший премьер-министр Франции при Жаке Шираке Лионель Жоспен намерен проголосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента, передает BFM TV.

Marie-Lan Nguyen Лионель Жоспен

Бывший премьер-министр заявил, что будет голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, намеченных на 24 апреля.

Лионель Жоспен заявил, что «отбросит Ле Пен и проголосует за Эммануэля Макрона».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, за кого отдаст голос во втором туре президентских выборов.