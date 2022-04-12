Загреб, , 12:22 — REGNUM Российским дипломатам, высылаемым из Хорватии, необходимо покинуть страну до 25 апреля. Об этом 12 апреля сообщил посол России в стране.

Хорватия

По его словам, высланным из Хорватии российским дипломатам доли срок до 25 апреля. В течение этого времени им нужно покинуть страну. Всего Хорватия требует выслать 18 российских дипломатов. Кроме того, вернуться домой должны также шесть сотрудников посольства России.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция высылает из страны ещё шесть российских дипломатов.