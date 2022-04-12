Москва, 12 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 12 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 489 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 100 случаев меньше аналогичного показателя 11 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 589 человек, а днём ранее — у 742 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 10 910 новых случаев заражения коронавирусом.