Алжир, 12 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги покинул Алжир после однодневного рабочего визита. Об этом 12 апреля сообщает Al-Nahar.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным журналистов, в ходе поездки Драги провёл переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

В ходе визита были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности – поставки алжирского газа в Италию. Лидеры двух государств подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее власти Италии заявляли о том, что ищут нового поставщика энергоносителей, в условиях резкого роста мировых котировок на нефть и газ.