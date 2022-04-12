Стокгольм, 12 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. 13 апреля в Стокгольм с рабочим визитом приедет премьер-министр Финляндии Санна Марин. В 13:00 по Москве она и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон проведут совместную пресс-конференцию, передает новостная служба TT.

Jari Niemelä Санна Марин

Последние события на территории Украины, сотрудничество между странами в области политики обороны, а также ухудшение ситуации в сфере безопасности стали главными темами переговоров двух премьер-министров.

13 апреля правительство Финляндии представит в Риксдаг отчет о политике безопасности. Ожидается, что это будет широкий обзор и список как преимуществ, так и недостатков членства Финляндии в НАТО.

В Швеции дискуссии о вопросе членства страны в НАТО сейчас ведется в кругах правящих «Социал-демократов».