Саратов, , 12:21 — REGNUM За сутки в Саратовской области выявили 174 случая заражения коронавирусом. В больницы доставили 114 ковид-пациентов, выписали 296 человек. Об этом 12 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Всего подтверждено 245 098 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 236 306 пациентов.

На стационарном лечении находятся 660 человек, на амбулаторном — 2612.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5887 человек, из них четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан в Саратовской области отменили действующий из-за коронавируса карантин.

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