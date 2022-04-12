Горловка, ДНР, 12 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования произвели обстрел из минометов населенного пункта Крутая Балка в ДНР.